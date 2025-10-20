Trump: “Kiev potrebbe ancora vincere, ma non credo che riuscirà”

“L’Ucraina potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà”: lo ha detto Donald Trump nell’incontro alla Casa Bianca col premier australiano Anthony Albanese, aggiungendo che “potrebbe accadere qualsiasi cosa”.
“Stiamo provando a fare un accordo sull’Ucraina”
“Siamo sulla strada di provare a fare un accordo. Se non faremo un accordo un sacco di persone pagheranno un grande prezzo”. Lo ha detto Donald Trump nell’incontro alla Casa Bianca col premier australiano Anthony Albanese, commentando i negoziati per mettere fine alla guerra in Ucraina.
Trump: “Stop alla guerra in Ucraina? Penso ci arriveremo”
“Penso che ci arriveremo. L’ha detto Donald Trump nell’incontro allo studio Ovale col premier australiano Anthony Albanese, rispondendo alla domanda se spera nella fine della guerra in Ucraina. tgcom24.mediaset.it
Trump a Zelensky: ‘cedi il Donbass o l’Ucraina sarà distrutta’