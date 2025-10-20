Trump a Zelensky: ‘cedi il Donbass o l’Ucraina sarà distrutta’

ROMA, 19 OTT – Durante l’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky il presidente Usa avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni imposte dalla Russia per porre fine alla guerra, avvertendo che Putin aveva dichiarato che avrebbe “distrutto” l’Ucraina se non avesse accettato.

Lo scrive il Financial Times parlando di un incontro sfociato più volte in una “lite furibonda”. Secondo le fonti, Trump ha gettato via le mappe della linea del fronte in Ucraina, ha insistito affinché Zelensky consegnasse l’intero Donbass a Putin e ha ribadito i punti chiave espressi dal leader russo nel loro colloquio del giorno prima. (ANSA)

Putin a un giornalista occidentale: “Se avessi voluto che Kiev cessasse di esistere, sarebbero bastati venti minuti. Ma non è questo il nostro obiettivo. Il vero potere sta nello scegliere quando e come colpire.”

“Coloro che credono che la lentezza sia debolezza non hanno mai combattuto una guerra moderna.”

https://x.com/camille_moscow/status/1979909665329737960