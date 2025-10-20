Treviso, 16enne violentata nello scantinato di un kebab: 3 pakistani indagati

Il pomeriggio trascorso con gli amici, poi la sosta in un locale di kebab per mangiare qualcosa, in attesa che il papà la venisse a prendere. Inizia così l’incubo di una ragazza di 16 anni che, secondo quanto denunciato, sarebbe stata abusata sessualmente nello scantinato del negozio.

Il kebab aspettando il papà, poi i drink offerti nel retro e la violenza

Al centro dell’indagine ci sono tre cittadini pakistani, due accusati di violenza sessuale e uno di favoreggiamento. Tra loro il titolare del locale, un 27enne. Secondo quanto riferito nella denuncia, l’uomo, vedendo la 16enne sola, l’avrebbe invitata a seguirlo nel retro del locale offrendole un whisky e cola. Stordita dai drink alcolici, la ragazzina sarebbe stata condotta nello scantinato del locale e abusata sessualmente.

La conferma dei medici e la denuncia

Come riporta TrevisoToday, la 16enne è poi stata lasciata su una sedia esterna del locale. È lì che il padre l’ha ritrovata, in stato confusionale. Immediata la chiamata al 118 e il trasporto in ospedale, dove i medici hanno confermato l’avvenuto rapporto sessuale. Il padre ha sporto denuncia facendo scattare le indagini dei carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Maria Giulia Rizzo. Ai tre uomini sono stati notificati gli avvisi di iscrizione nel registro degli indagati.

