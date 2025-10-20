Torino, nordafricano semina il panico a Porta Susa

ImolaOggiCRONACA, News 2025

Torino, nordafricano semina il panico a Porta Susa

Ennesimo episodio di violenza nelle nostre stazioni ferroviarie

Un uomo, di origini nordafricane, ha seminato il panico a Torino Porta Susa. Prima il soggetto in questione ha preso a calci l’obliteratrice che si trovava posizionata a margine del binario 8. Non contento poi, ha anche colpito con un estintore un distributore automatico di snack e bevande. E infine ha usato lo stesso oggetto per colpire il monitor che segnala l’arrivo o la partenza dei treni. Gli altri passeggeri, a debita distanza, si sono fermati a guardare il raptus del nordafricano.

L’episodio di Torino non è sfuggito all’attenzione di Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso il video dell’aggressione del nordafricano. E ha scritto solamente due parole per commentare l’accaduto: “Defic*** e delinquente”.

Sotto al suo post sono arrivati tanti commenti di utenti indignati per l’accaduto: “Vanno puniti sennò questi esseri spregevoli continuano a delinquere spacciare e tutte le varie nefandezze, ogni giorno ne combinano una sono delinquenti”, “Ma perché facciamo entrare tutti, siamo stufi di questi animali…..”, “Da fare pagare i danni al PD e 5 stelle”,

“Un Italiano per molto meno viene perseguitato dallo stato, invece questi fanno tutto quello che vogliono senza mai pagare, anzi i danni tutti a spese nostre”, “Onestamente a girare da soli ormai è diventato pericoloso purtroppo non solo nelle grandi città ma anche nelle piccole siamo stufi di dover subire e di vedere questi delinquenti fare danni e usare violenza sulle persone rimandiamoli a casa loro e non facciamo più arrivare questa gentaglia se continua così il nostro paese non esisterà più”
www.liberoquotidiano.it

Articoli correlati

Stanco di aspettare, tunisino sfonda il vetro del Pronto soccorso

Stanco di aspettare, tunisino sfonda il vetro del Pronto soccorso

aggrediscono un poliziotto

Minaccia i passanti e ferisce un commerciante, tunisino crea il caos a Raffadali

Luca Vildoza

Aggressione ai sanitari, l’argentino Vildoza arrestato e rilasciato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *