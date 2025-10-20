Torino, nordafricano semina il panico a Porta Susa

Ennesimo episodio di violenza nelle nostre stazioni ferroviarie

Un uomo, di origini nordafricane, ha seminato il panico a Torino Porta Susa. Prima il soggetto in questione ha preso a calci l’obliteratrice che si trovava posizionata a margine del binario 8. Non contento poi, ha anche colpito con un estintore un distributore automatico di snack e bevande. E infine ha usato lo stesso oggetto per colpire il monitor che segnala l’arrivo o la partenza dei treni. Gli altri passeggeri, a debita distanza, si sono fermati a guardare il raptus del nordafricano.

L’episodio di Torino non è sfuggito all’attenzione di Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso il video dell’aggressione del nordafricano. E ha scritto solamente due parole per commentare l’accaduto: “Defic*** e delinquente”.

Sotto al suo post sono arrivati tanti commenti di utenti indignati per l’accaduto: “Vanno puniti sennò questi esseri spregevoli continuano a delinquere spacciare e tutte le varie nefandezze, ogni giorno ne combinano una sono delinquenti”, “Ma perché facciamo entrare tutti, siamo stufi di questi animali…..”, “Da fare pagare i danni al PD e 5 stelle”,

“Un Italiano per molto meno viene perseguitato dallo stato, invece questi fanno tutto quello che vogliono senza mai pagare, anzi i danni tutti a spese nostre”, “Onestamente a girare da soli ormai è diventato pericoloso purtroppo non solo nelle grandi città ma anche nelle piccole siamo stufi di dover subire e di vedere questi delinquenti fare danni e usare violenza sulle persone rimandiamoli a casa loro e non facciamo più arrivare questa gentaglia se continua così il nostro paese non esisterà più”

