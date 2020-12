Meluzzi: “chi crede di poter governare tutto ha un nemico, il caos creativo”

Il prof. Alessandro Meluzzi: “In quest’anno che volge al termine, tutti abbiamo avuto la sensazione che, dietro i tanti eventi che si sono compiuti, ci fosse alle spalle una misteriosa regia. Sono state chiamate in causa le élite di sempre, i Rothschild, i Rockfeller, i Soros, i Bill Gates, la Cabala internazionale, i pochi uomini che vogliono governare i tanti, con tanti artifici anche un po’ diabolici, per come li vediamo.

Bene. Io credo che pensare di poter governare tutto abbia, da parte di chi ha molto, molto potere e molto denaro, un grande nemico che è nostro alleato: è la tendenza della natura al caos creativo, al divenire. E’ come se l’uomo, che è una creatura, pretendesse di mettersi al posto di Dio programmando quello che la natura fa ed è spesso il caso o il caos il modo con cui Dio si presenta quando vuole agire di nascosto. E allora è per questo che il caos, la libertà, l’autodeterminazione degli uomini è creativa, per questo è generativa, per questo è feconda, come l’incontro tra il maschile e il femminile nella meiosi. Per questo l’imprevedibile è spesso meglio prevedibile. Chi vuole governarci con il potere, con il denaro, con la sopraffazione, deve sapere che ogni calcolo potrebbe infrangersi come Carlo V che, negli ultimi anni della sua vita, arrivò a concludere che non era neppure riuscito a sincronizzare 30 orologi meccanici a molla d’acqua; figuriamoci tutte le regioni e tutti i popoli d’Europa.

Quindi, cari amici, in questa fine d’anno, concordiamo e confidiamo nella libertà dei figli di Dio che, anche se produce un apparente disordine, è molto meglio di quell’oppressione preordinata e programmata che qualche salotto, qualche élite, banca, qualche tecnocrazia, qualche potere oscuro diabolico vorrebbe imporci. Ma la creatura è sempre più fragile del Creatore, che spesso gioca anche attraverso il caos e il disordine.

Buon anno a tutti.”

Alessandro Meluzzi – Medico Psichiatra, Psicologo, Psicoterapeuta, Criminologo. Docente Psichiatra forense. Primate Metropolita Chiesa Ortodossa Italiana

