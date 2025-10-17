Torino, rapina con spray urticante: arrestati tre egiziani

La scusa di una sigaretta poi in tre accerchiano una coppia che viene aggredita con lo spray urticante. I tre riescono a impossessarsi della borsetta della ragazza, poi fuggono. La fuga dura poche ore perché i poliziotti dei “Falchi” della squadra mobile torinese li nota in viale dei Partigiani, ma li segue e li ferma in via XX Settembre a Torino.

Nelle scorse ore i tre giovani, tutti di 20 anni (nati tra la novembre 2004 e settembre 2005), sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. Gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria, che ha disposto come misura l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I tre sono difesi dagli avvocati Alessandro Brunetti, Roberto Brizio e Michele Brunacci.

L’episodio domenica mattina ai Murazzi

Lungo la riva del Po, attorno alle due mezza di domenica 12 ottobre, una coppia di amici è stata avvicinata, all’altezza di via Sineo, da tre giovani cittadini egiziani che, dopo aver chiesto loro una sigaretta, li hanno aggrediti con uno spray urticante. I tre si sono impossessati della borsetta della ragazza poi sono scappati in direzione di via Balbo.

I poliziotti della squadra mobile, acquisite le descrizioni, hanno svolto attive ricerche in zona, fino a quando hanno notato il gruppetto in Viale dei Partigiani e li hanno seguiti fino a via XX Settembre dove li hanno fermati. Dopo l’episodio le vittime sono state trasportate all’ospedale Gradenigo: la ragazza ha riportato tre giorni di prognosi, un giorno per il ragazzo.

L’esito delle perquisizioni

Addosso ai giovani, gli investigatori hanno rinvenuto alcuni documenti sottratti alla ragazza, che le sono stati riconsegnati, nonché un coltello a lama fissa e lo spray urticante utilizzato durante la rapina. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.

