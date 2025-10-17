“Ti ammazzo”, 53enne straniera tenta di strangolare marito di 72 anni

CATANIA, 17 OTT – Ha picchiato il marito, un catanese di 72 anni, colpendolo con calci e pugni e dopo gli ha stretto le mani al collo tentando di strangolarlo promettendogli che entro la giornata l’avrebbe ucciso. E’ l’accusa contestata a una 53enne, straniera, che è stata arrestata da carabinieri del nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Militari dell’Arma, intervenuti dopo una segnalazione al 112, hanno trovato l’uomo claudicante, con diverse contusioni e lacerazioni al volto e con i vestiti sporchi di sangue e strappati in più punti. Il 72enne ha raccontato ai carabinieri di essere stato vittima dell’ennesima aggressione da parte della moglie. Portato in ospedale, l’uomo è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. La donna, trovata in stato di agitazione e con le mani insanguinate, è stata condotta in carcere. (ANSA)