Napoli, cade dal tetto di un capannone: muore operaio 63enne

ImolaOggiCRONACA, News 2025

m,orti sul lavoro

Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Un operaio di 63 anni, caduto dal tetto di un capannone, è morto in ospedale

Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore era precipitato dal tetto di un capannone a Mugnano di Napoli, mentre stava recuperando degli attrezzi da lavoro. Il 63enne è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa 7 metri, è stato soccorso immediatamente, ma è deceduto poco dopo il ricovero al Cardarelli per le gravi ferite riportate.

La Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta, con le prime indagini affidate agli investigatori del commissariato di polizia di Giugliano in Campania. ADNKRONOS

Articoli correlati

incidente sul lavoro

Incidente sul lavoro nel bolognese: morto operaio 29enne

lavoro operaio

Cade da impalcatura mentre lavora: grave 67enne

Infortunio sul lavoro

Cade dal cestello della gru, morto operaio di 69 anni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *