Migranti, 368 sbarcati a Lampedusa

Sono 368 i migranti arrivati ieri a Lampedusa su cinque diversi barchini

Quattro imbarcazioni sono state soccorse, durante la notte, dalle motovedette di Capitaneria di porto, Guardia di finanza e Frontex. Tutti i barconi soccorsi erano partiti dalla Libia e trasportavano da 42 a 94 migranti, fra cui diversi minori.

C’è stato anche uno sbarco autonomo sull’isola, 77 persone sono state sorprese dalla guardia di finanza lungo la strada di Ponente nella zona del campeggio. Il gruppo era composto da: egiziani, bengalesi, afghani e pakistani.

All’hotspot di contrada Imbriacola si contano quasi 900 presenze. Nel corso della giornata saranno trasferite 80 persone con il traghetto Pietro Novelli diretto a Porto Empedocle.

“Danni e drammi dell’immigrazione clandestina”

