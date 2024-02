“Danni e drammi dell’immigrazione clandestina”

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Armando Manocchia estratto dalla puntata di sabato 3 febbraio 2024, integrato con immagini e video.

“L’Italia, dall’essere il più grande e importante Patrimonio dell’umanità, la più grande e importante ricchezza storico artistico culturale e paesaggistica, è stata invasa e viene continuamente contagiata da una immigrazione tossica, articolata e programmata, che ci sta trascinando in un orrido baratro d’inciviltá. Accogliamo presunti profughi, sedicenti richiedenti asilo e veri opportunisti economici.

Lungi da me fare di tutta un’erba un fascio. So bene che non sarebbe corretto e intellettualmente onesto. Ho comunque messo in conto gli insulti e le calunnie di quei pochi che si fa prima a metterglielo … diciamo in tasca che in testa.

Non abbiamo più scampo. Prima non si poteva uscire di casa per non rischiare di essere massacrati e rapinati. Ora anche in casa non si è più al sicuro. E guai se qualcuno osa reagire per legittima difesa. Non si è più al sicuro in nessun luogo di fronte a questo dilagare della criminalità. E davanti al giornaliero bollettino di guerra degli innumerevoli brutali fatti di cronaca, di cui sono vittime più che altro donne e anziani, i finti antirazzisti e finti femministi continuano a invocare l’arrivo di altri stranieri schermandosi dietro la difesa di fantomatici diritti umanitari.”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta