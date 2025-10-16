Usa a Giappone: stop importazioni di energia dalla Russia

Gli Usa sollecitano Tokyo a stop importazioni di energia dalla Russia

Gli Stati Uniti sollecitano il Giappone a interrompere l’import di risorse energetiche dalla Russia. Lo ha chiesto il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, nel corso di un incontro a Washington con il ministro delle Finanze giapponese, Katsunobu Kato, sottolineando l’intenzione dell’amministrazione Trump di rafforzare la pressione sugli alleati affinché contribuiscano a ridurre la capacità economica di Mosca di finanziare la guerra in Ucraina.

Lo riportano i media nipponici, segnalando che Bessent ha espresso l’auspicio che Tokyo cessi l’acquisto di gas naturale liquefatto russo, e ha invitato il Paese a non sostenere indirettamente, attraverso l’importazione di combustibili fossili, lo sforzo bellico del Cremlino. tgcom24.mediaset.it