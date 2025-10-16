Musumeci: per Gaza ospedali da campo e prefabbricati

“La Protezione civile italiana è pronta a fornire risorse umane, strumentali e mezzi in soccorso della popolazione palestinese”

Lo ha ribadito il ministro Nello Musumeci nel vertice di Palazzo Chigi.”In particolare – ha chiarito – possiamo allestire in pochi giorni un ospedale di campo e approntare delle casette prefabbricate modulari per ospitare famiglie anche a medio termine”.

Il ministro ha anche annunciato che nella fase della ricostruzione a Gaza della città distrutta “si potrà mettere a disposizione un apposito team di esperti per collaborare nella fase della pianificazione e progettazione”. tgcom24.mediaset.it