Musumeci: per Gaza ospedali da campo e prefabbricati

Nello Musumeci

“La Protezione civile italiana è pronta a fornire risorse umane, strumentali e mezzi in soccorso della popolazione palestinese”

Lo ha ribadito il ministro Nello Musumeci nel vertice di Palazzo Chigi.”In particolare – ha chiarito – possiamo allestire in pochi giorni un ospedale di campo e approntare delle casette prefabbricate modulari per ospitare famiglie anche a medio termine”.

Il ministro ha anche annunciato che nella fase della ricostruzione a Gaza della città distrutta “si potrà mettere a disposizione un apposito team di esperti per collaborare nella fase della pianificazione e progettazione”.  tgcom24.mediaset.it

