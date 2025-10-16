Milano, controllore minacciato con coltello e rapinato sul bus: arrestato marocchino

Le minacce a un controllore Atm su un bus (mostrando un coltellaccio), poi la rapina. Infine la fuga e le manette davanti alla stazione di Porta Garibaldi

MILANO – Un uomo di 24 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento nella mattinata di martedì 14 ottobre. Tutto è accaduto in via Sammartini, dove alcuni passeggeri hanno chiamato il 112 segnalando la presenza di un uomo molesto a bordo di un bus Atm. Poco prima il 24enne si era avvicinato a un controllore, lo aveva minacciato con una lama di circa 20 centimetri e lo aveva costretto a consegnargli del denaro, per poi fuggire a piedi.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno intercettato il 24enne nei pressi della stazione di Porta Garibaldi. L’uomo ha tentato di scappare ma, al termine di un breve inseguimento, è stato bloccato e immobilizzato anche utilizzando lo spray urticante.

Durante il trasporto in caserma, il 24enne ha colpito più volte con calci e pugni il vetro della pattuglia. Addosso gli sono stati trovati un cacciavite e la lama utilizzata per la rapina. L’uomo è stato accompagnato a San Vittore.

