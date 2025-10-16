Gaza, Trump: ‘se accordi non rispettati Israele può attaccare’

Trump: “Se Hamas non rispetta l’accordo, Israele può attaccare”

Donald Trump ha detto che avrebbe preso in considerazione l’idea di consentire a Benjamin Netanyahu di riprendere l’azione militare a Gaza se Hamas si rifiutasse di rispettare la sua parte dell’accordo. Le forze israeliane potrebbero tornare in campo “non appena lo dirò io. Quello che accadrà con Hamas lo sapremo rapidamente”, ha detto il presidente americano alla Cnn.

Ufficio Netanyahu: “La guerra a Gaza non è ancora finita”

Un alto funzionario dell’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto al Times of Israel che la guerra a Gaza “non è ancora finita”, nonostante l’insistenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’inizio di questa settimana e una lettera del governo alle famiglie degli ostaggi in cui si afferma che la guerra è terminata. tgcom24.mediaset.it