“L’Italia può eliminare Israele almeno sul campo, vincendo”, bufera su giornalista Tg3

“L’Italia ha la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo, vincendo”. Così il giornalista del Tg3 Jacopo Cecconi, inviato a Udine per la partita di qualificazione ai mondiali tra Italia e Israele, ha dato la linea allo studio. Pioggia di critiche dal centrodestra: “Parole davvero deliranti”, dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Vigilanza Rai.

La partita e le critiche per le parole in diretta

Il giornalista del Tg3 si trovava a Udine per seguire il corteo di protesta organizzato da associazioni e collettivi. I manifestanti erano contrari allo svolgimento della partita dopo i massacri israeliani nella Striscia di Gaza. Durante il collegamento in diretta con l’edizione delle 19 del Tg3, l’inviato si è lasciato andare a un commento poco “felice”.

Le parole hanno da subito scatenato le polemiche negli ambienti del centrodestra. Dura la condanna di Gasparri: “È una vergogna che questo signore abbia usato queste parole da irresponsabile fomentatore di odio. Mi auguro che il direttore del Tg3 ed altri dirigenti della Rai prendano dei provvedimenti immediati contro questo fomentatore di odio”, dichiara.

www.today.it