Rutte: NATO 25 volte più grande dell’economia russa, nostro esercito infinitamente superiore’

“La NATO è 25 volte più grande dell’economia russa. Il nostro esercito è infinitamente superiore a quello russo.
Per quanto riguarda la nostra aeronautica militare, i russi non riescono nemmeno a tenere il passo con questi MiG-31, o come li chiamano. Hanno piloti scarsamente addestrati.”
Lo ha detto il Segretario Generale della NATO Mark Rutte.
…Ma stranamente, secondo le stesse persone, questo esercito “inferiore” sarebbe pronto a invadere tutta l’Europa e servono 800 miliardi di euro in armamenti per contrastarlo.
