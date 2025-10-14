Ostaggio israeliano: “i terroristi volevano che fosse eletta Kamala”

Come raccontato, dall’ex ostaggio israeliano Omer Shem Tov, rapito il 7 ottobre 2023, gli uomini di Hamas erano molto spaventati da Trump e avrebbero preferito che Kamala Harris venisse eletta.

“Sì, è Trump che mi ha tirato fuori.

Ha fatto uscire gli ostaggi.

Prima, sentivamo che non stava succedendo nulla.

Da quando è andato al potere, i terrroristi avevano molta paura di lui.

Volevano che Kamala fosse scelta, che fosse eletta.

Ma non appena Donald Trump è stato eletto, hanno capito che lui voleva riportare gli ostaggi a casa.

Immediatamente, il modo in cui mi trattavano è cambiato, perché si aspettavano che un accordo sarebbe arrivato presto.

Hanno iniziato a darci più cibo, trattarci meglio, smesso di insultarmi, sputarmi addosso”.

Lo scrive su X il giornalista Leonardo Panetta pubblicando il video di un’intervista della CNN.