Ostaggio israeliano: “i terroristi volevano che fosse eletta Kamala”

Kamala Harris

Come raccontato, dall’ex ostaggio israeliano Omer Shem Tov, rapito il 7 ottobre 2023, gli uomini di Hamas erano molto spaventati da Trump e avrebbero preferito che Kamala Harris venisse eletta.

“Sì, è Trump che mi ha tirato fuori.
Ha fatto uscire gli ostaggi.
Prima, sentivamo che non stava succedendo nulla.
Da quando è andato al potere, i terrroristi avevano molta paura di lui.
Volevano che Kamala fosse scelta, che fosse eletta.
Ma non appena Donald Trump è stato eletto, hanno capito che lui voleva riportare gli ostaggi a casa.
Immediatamente, il modo in cui mi trattavano è cambiato, perché si aspettavano che un accordo sarebbe arrivato presto.
Hanno iniziato a darci più cibo, trattarci meglio, smesso di insultarmi, sputarmi addosso”.

Lo scrive su X il giornalista Leonardo Panetta pubblicando il video di un’intervista della CNN.

