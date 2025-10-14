Onu: “servono 70 miliardi di dollari per ricostruire Gaza”

Per la ricostruzione di Gaza serviranno oltre 60 miliardi di euro. A stimare la cifra è il ‘programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo’ (Undp), all’indomani del vertice di Sharm el Sheikh sulla pace e l’accordo tra Israele e Hamas che dovrebbe mettere fine a due anni di guerra. Per dare un’idea, si tratta di circa il doppio delle risorse che ogni anno l’Italia stanzia per la legge finanziaria.

In una nota, il rappresentante speciale dell’Undp, Jaco Cilliers, ha dichiarato: “Secondo le stime dei costi di ricostruzione effettuate dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea e dalla Banca Mondiale, saranno necessari almeno 70 miliardi di dollari (60,4 miliardi di euro) affinché la regione torni ad essere vivibile”.

Secondo l’agenzia Onu la Striscia è distrutta per “l’84%”, cifra che in alcune zone arriva fino al 92%”: “Ci sono poche zone di Gaza che non hanno subito danni per i costanti bombardamenti israeliani”.

