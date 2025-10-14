Milano, la proposta: Ambrogino d’Oro a capomissione di barca della Flotilla

Ambrogino d’Oro alla Flotilla? La proposta arrivai da due consiglieri di maggioranza: Carlo Monguzzi (eretico di Europa Verde) e Beatrice Uguccioni (capogruppo Pd)

L’Ambrogino andrebbe in realtà non alla Global Sumud Flotilla in quanto tale, ma alla capomissione della barca Karma, milanese d’adozione, e fiorentina d’origine, Margherita Cioppi. Ma idealmente Monguzzi e Uguccioni intendono valorizzare l’intero equipaggio, che peraltro comprendeva anche altri milanesi. Uno per tutti, il consigliere regionale del Pd Paolo Romano.

Le nomine per gli Ambrogini

Come ogni anno, questo è il periodo in cui i consiglieri comunali (se lo desiderano) avanzano proposte per l’assegnazione delle Medaglie d’Oro (gli Ambrogini) e delle Benemerenze. Una commissione formata dall’ufficio di presidenza del consiglio comunale e dai capigruppo valuterà tutte le proposte e opererà la scelta.

Le altre candidature

Tra le altre candidature “trapelate” nei giorni scorsi, quella al gruppo “Divieto”, che si batte contro lo stop alle moto euro 0, 1 e 2 a Milano, proposta da Enrico Marcora di Fratelli d’Italia, con la motivazione che “lasciare circolare le moto vuol dire ridurre il traffico”.

www.milanotoday.it