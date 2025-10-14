Furgone rubato usato come ariete per un furto: trovato vicino al campo Rom

Il furto del furgone, poi la spaccata con il veicolo utilizzato come ‘ariete’ e la fuga con la cassaforte appena sradicata dalla sua sede

Roma – Una banda, all’opera in un supermercato Todis nella zona dell’Infernetto. I fatti intorno alle 3:30 quando i carabinieri della stazione Roma Casal Palocco sono intervenuti presso un supermercato in via di Castel Porziano dove, poco prima, ignoti avevano perpetrato un furto infrangendo la saracinesca con un furgone, asportando una cassaforte.

Furgone vicino al campo

Il veicolo utilizzato è stato rinvenuto, verso le ore 9:30, in via della Comunella di Castel Romano, strada adiacente al campo nomadi della Pontina, dai carabinieri con la collaborazione del personale del commissariato di polizia di Ostia Lido. Il furgone è risultato rubato nella stessa notte.

Cassaforte senza denaro

Rinvenuta anche la cassaforte sottratta, priva di contenuto. Danno da quantificare. I rilievi sul veicolo e sul luogo dell’evento sono stati eseguiti dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Ostia e dai militari della stazione di Casal Palocco che indagano sull’accaduto.

