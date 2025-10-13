FT: ‘Usa aiutano Kiev a pianificare attacchi contro la Russia’

Il Financial Times: “Da luglio il team di Trump collabora con i militari ucraini per coordinare attacchi contro la Russia, superando limiti che Biden rispettava”

Il FT sostiene che gli Stati Uniti da mesi aiutano l’Ucraina a pianificare attacchi contro l’infrastruttura energetica russa. Le informazioni fornite a Kiev hanno permesso alle forze ucraine di colpire obiettivi energetici chiave, incluse raffinerie molto all’interno della Russia. Fonti Usa e ucraine hanno confermato che la collaborazione si è intensificata in estate ed è stata vitale.

Il cambiamento di approccio di Washington sarebbe avvenuto dopo una telefonata tra il Donald Trump e Zelensky, in cui Trump ha chiesto se l’Ucraina avrebbe potuto colpire Mosca se avesse avuto armi a lungo raggio. Dopo di che, l’intelligence Usa ha iniziato a fornire a Kiev dati molto più dettagliati per il targeting. Fonti del Financial Times hanno confermato che gli specialisti Usa partecipano a ogni fase della pianificazione delle missioni.

https://t.me/letteradamosca/30173