Gaza, Cremlino: “Trump ha invitato Putin al Board of Peace”

ImolaOggi ESTERI, News 2026, Vetrina

Putin e Trump

Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto dal suo omologo americano Donald Trump un invito a entrare nel Consiglio esecutivo per Gaza, il cosiddetto Board of Peace. Lo riferisce il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia di stampa russa Tass. “Questa possibilità è in fase di valutazione, speriamo di contattare la parte americana per chiarire tutti i dettagli”, ha aggiunto Peskov.
tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

Avvelenamento del pozzo

Avvelenamento del pozzo

Trump e Putin

Trump: ‘Russia e Cina non hanno paura di una Nato senza Usa’

Droni contro residenza di Putin

Droni contro residenza di Putin, Mosca consegna dati di volo agli Usa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *