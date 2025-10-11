Milano, 66enne gettata a terra e rapinata: arrestato cingalese

ImolaOggiCRONACA, News 2025

polizia e ambulanza Milano

Prima l’aggressione e la rapina in strada, poi le manette

Un uomo di 25 anni, cittadino dello Sri Lanka, é stato arrestato dalla polizia per rapina nella notte tra giovedì e venerdì dopo aver derubato una donna di 66 anni all’angolo tra Viale Stelvio e via Valtellina (zona Farini) nella notte tra giovedì e venerdì 10 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 2 del mattino, stando a quanto messo a verbale. La donna è stata aggredita, gettata a terra e derubata dello smartphone dal 25enne. Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenute le volanti della questura.

L’uomo è stato bloccato e arrestato con l’accusa di rapina dalla polizia. La 66enne, invece, non è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso.
www.milanotoday.it

Articoli correlati

polizia arresto

Orrore a Sondrio: le stacca l’orecchio a morsi e la violenta: arrestato maliano

polizia arresto

Genova, donna con figlio in braccio rapinata sul bus: fermato marocchino

Milano polizia locale

Milano, base della droga in casa popolare: arrestato tunisino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *