Milano, 66enne gettata a terra e rapinata: arrestato cingalese

Prima l’aggressione e la rapina in strada, poi le manette

Un uomo di 25 anni, cittadino dello Sri Lanka, é stato arrestato dalla polizia per rapina nella notte tra giovedì e venerdì dopo aver derubato una donna di 66 anni all’angolo tra Viale Stelvio e via Valtellina (zona Farini) nella notte tra giovedì e venerdì 10 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 2 del mattino, stando a quanto messo a verbale. La donna è stata aggredita, gettata a terra e derubata dello smartphone dal 25enne. Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenute le volanti della questura.

L’uomo è stato bloccato e arrestato con l’accusa di rapina dalla polizia. La 66enne, invece, non è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso.

