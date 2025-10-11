Michele Serra: “La sinistra deve andare a Lourdes”

Michele Serra, ospite a Piazza Pulita, commenta le sconfitte nette che il centrosinistra ha riportato alle elezioni regionali

“La sinistra è un mistero, anche per me, che ci bazzico da una vita intera. È come se riuscisse a essere retorica, infelicemente retorica, persino quando ha anche qualche buona freccia nel suo arco e qualche buon argomento. Penso, per esempio, alla battaglia sul salario minimo, che è una battaglia sacrosanta.

L’abbiamo sentita; tra l’altro, è stata accennata anche nel servizio sulle manifestazioni dei ragazzi. Ma come è possibile che questa battaglia non diventi qualcosa di visibile, udibile, percepibile da tutti? È un mistero. Deve andare a Lourdes la sinistra… non so cosa deve fare. Non riesce a farsi capire quando parla, come se dicesse cose incomprensibili, persino quando avrebbe alcune cose comprensibili da dire”.