Basilica San Pietro, uomo sale sull’altare e urina davanti a fedeli e turisti

Atto osceno all’interno della Basilica di San Pietro a pochi passi dal Baldacchino secentesco di Gian Lorenzo Bernini. Un uomo è riuscito a salire fin sull’altare della Confessione e ha urinato sotto lo sguardo attonito di centinaia di turisti. Il fatto è successo ieri, venerdì 10 ottobre, intorno alle 9.30 ed è riportato con un video da Il Tempo.

Il giovane è riuscito ad eludere i tornelli che circondano interamente l’altare posto sotto il baldacchino e, dopo aver salito velocemente i gradini, ha raggiunto l’altare dove, con un atteggiamento insolente si è calato i pantaloni e ha offeso l’altare urinandovi sopra.

Prontamente raggiunto dagli agenti della gendarmeria in borghese presenti in Basilica è stato fermato e portato via. A quanto risulta a Il Tempo, di ciò che è accaduto ieri sarebbe stato informato anche Papa Leone XIV, che avrebbe appreso la notizia con sconcerto.

I precedenti

Non è la prima volta che accade un fatto del genere: non più tardi dello scorso febbraio un uomo di origini rumene era riuscito a salire sull’altare di San Pietro e con atto vandalico aveva fatto cadere rovinosamente a terra alcuni candelabri posizionati per una celebrazione liturgica. https://roma.corriere.it