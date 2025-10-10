Nato, Trump: “Nessun ritiro Usa dall’Europa”

“Non ci sarà nessun ritiro” delle forze Usa dall’Europa. Lo ha assicurato Donald Trump, parlando nello Studio Ovale al fianco del presidente finlandese Alexander Stubb. “Potremmo spostare” alcune truppe, ha aggiunto il presidente Usa.

“difenderemmo la Finlandia da un attacco russo”

Di fronte a un attacco russo “difenderei la Finlandia, sono un membro della Nato”. Lo ha detto Donald Trump rispondendo alla domanda di un giornalista, prima del bilaterale nello Studio Ovale col presidente finlandese Alexander Stbbn. “Ma non credo che accadrà, le chance sono minime”, ha aggiunto il presidente Usa, ribadendo che “sicuramente saremmo lì per aiutare”.

“La Spagna forse dovrebbe essere espulsa dalla Nato”

Donald Trump ha criticato la Spagna per il suo rifiuto di aumentare le spese per la difesa al 5% del Pil. “Forse dovrebbe essere buttata fuori dalla Nato”, ha messo in evidenza. tgcom24.mediaset.it