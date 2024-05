Vietnam con Evaneos: un viaggio come non l’avevi mai immaginato

Esplorare l’affascinante sud-est Asiatico col supporto delle migliori guide locali è una fantastica e splendida opportunità. Un’occasione imperdibile per i viaggiatori che vogliono immergersi nella cultura vietnamita con un approccio alternativo, sostenibile e non convenzionale. Non a caso, Evaneos è il partner ideale per una magnifica e indimenticabile esperienza in Vietnam. In base alle preferenze personali vengono pianificati gli itinerari più appropriati per un viaggio unico e sorprendente. Gli agenti locali soddisfano qualsiasi esigenza grazie all’elevata qualità dei servizi offerti e alla considerevole esperienza acquisita nel mondo del turismo. I viaggiatori entrano in contatto con delle guide esperte che vivono nella destinazione prescelta e rappresentano un valore aggiunto per l’intera esperienza. L’innovativa formula proposta da Evaneos rappresenta una piacevole novità per tutte le persone che vogliono scoprire il Vietnam in modo diverso e non vedono l’ora di visitare un paese esotico e meraviglioso.

Itinerari personalizzabili per un’esperienza memorabile, coinvolgente ed emozionante

I viaggiatori possono valutare diverse opzioni perché il Vietnam è una meta particolarmente appropriata per qualunque tipologia di vacanza desiderata. Il soggiorno, infatti, viene organizzato e personalizzato con l’ausilio degli agenti locali che vengono selezionati con estrema accuratezza in base a determinati standard. Le guide turistiche vietnamite conoscono alla perfezione il proprio paese e, per questo, rappresentano un’eccellente risorsa per le persone che vogliono visitare dei luoghi sconosciuti e degli autentici paradisi nascosti. Le agenzie locali, inoltre, pianificano i trasferimenti, organizzano gli itinerari, gestiscono le prenotazioni e forniscono tutta l’assistenza necessaria durante la vacanza. Evaneos consente a chiunque di viaggiare in Vietnam e personalizzare la propria esperienza col supporto di esperti preparati, affidabili e competenti. I paesaggi incontaminati, la dinamicità delle metropoli contemporanee e la ricca tradizione gastronomica sono solo alcuni dei motivi che alimentano la popolarità di questa destinazione. Ecco un breve elenco per avventurieri, curiosi, coppie e famiglie che vogliono vistare un paese incantevole e suggestivo:

Eredità culturale

Accoglienza e convivialità

Specialità culinarie regionali

Patrimonio ambientale e naturalistico

Evaneos offre ad ogni viaggiatore l’opportunità di organizzare la propria esperienza in base alle aspettative personali e ai consigli offerti dagli agenti locali. L’alternativa è costituita dai tour dedicati alle coppie che vogliono trascorrere il proprio viaggio di nozze in Vietnam tra spiagge esotiche e scenari mozzafiato. I gruppi composti da più persone, invece, possono valutare diverse opzioni perché Evoneos soddisfa ogni esperienza con un’ampia scelta di itinerari originali, divertenti e non convenzionali.

Scoprire il mondo e promuovere un turismo più sostenibile

Evaneos propone un modello alternativo che salvaguarda l’ambiente, supporta l’economia locale e valorizza il patrimonio culturale di ciascuna destinazione. Questo nuovo approccio prevede anche una stretta collaborazione con le migliori agenzie di viaggio presenti sul territorio. Una rete funzionale ed efficiente che incrementa la qualità dei servizi offerti e, al tempo stesso, rende il turismo più sostenibile. Solo una piccola percentuale della spesa sostenuta dal viaggiatore, infatti, viene destinata alla copertura dei costi operativi perché il resto della somma versata viene destinata alle economie locali e ai progetti di compensazione. Evaneos partecipa attivamente al programma di riduzione delle emissioni di CO2 con un fondo creato appositamente per tutelare l’ambiente dagli effetti negativi dei viaggi. L’impronta di carbonio prodotta da ogni turista viene ricompensata per ridurre l’impatto delle emissioni e proteggere il clima secondo un piano d’azione innovativo, certificato e incoraggiante.