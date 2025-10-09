Zelensky: “missili Tomahawk possono costringere Putin a negoziare”

La consegna dei missili da crociera Tomahawk all’Ucraina, da tempo richiesti, potrebbe costringere la Russia a prendere atto della reale situazione e a sedersi al tavolo delle trattative. E’ quanto ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky durante un incontro con i giornalisti, spiegando che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “può offrire all’Ucraina alcune misure di vasta portata” che rafforzeranno significativamente la posizione di Kiev in eventuali colloqui futuri.

“In questo momento, è importante inviare un segnale che l’Ucraina sarà rafforzata con tutti i mezzi possibili. E questo è uno di quei mezzi che è importante per me: i Tomahawk”, ha affermato il leader ucraino citato dal Kyiv Independent. “Tutte queste cose possono rafforzare l’Ucraina e costringere i russi a calmarsi un po’ e a sedersi al tavolo delle trattative”.

Zelensky ha infine quindi la Russia di voler seminare il “caos” in Ucraina lanciando attacchi alla rete energetica e alle infrastrutture ferroviarie del suo Paese. “Il compito della Russia è creare caos e esercitare pressione psicologica sulla popolazione attraverso attacchi contro gli impianti energetici e le ferrovie”. adnkronos