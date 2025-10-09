Tajani: “Pronti per ricostruzione e invio di militari per forza di pace a Gaza”

Tajani: “Pronti per pertecipare alla ricostruzione e per l’invio di militari italiani come forza di pace a Gaza”

“Dal Medioriente arrivano ottime notizie: la pace è vicina. L’Italia, che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza. Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina”. Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un post pubblicato sul suo account X.

“Bisogna rinforzare questo primo accordo, la firma che ci sarà oggi per il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e dei detenuti palestinesi, è la prima tappa del piano Usa che il governo italiano, con il sostegno del parlamento, ha sempre sostenuto, favorito in ogni modo. Si va verso una nuova stagione, però bisogna difenderla la pace. Non basta raggiungere l’accordo”

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando a RTl 102.5 l’intesa raggiunta in Egitto sulla prima fase del piano di pace per la Striscia di Gaza del presidente americano Donald Trump. Il ministro ha rimarcato che adesso è “importante che si arrivi alla tregua, che non si combatta più, che non ci siano più morti, poi bisogna costruire una pace duratura”.

E per l’Italia rimane “l’obiettivo dei due popoli e due stati” anche se “non sarà facile”. “Ma fino a quando non si arriverà a una convivenza pacifica tra due popoli, sarà difficile avere stabilità in Medio Oriente – ha sottolineato Tajani – non è facile, bisogna lavorare, ma la pace si costruisce giorno per giorno, non è sufficiente la firma di un accordo”. E “l’Italia è pronta a fare la propria parte”, perché “per noi la stabilità del Medio Oriente è fondamentale”. tgcom24.mediaset.it