Mattarella: nostre Forze Armate difendono pace e democrazia

“Le Forze armate sono chiamate dalla Costituzione a concorrere alla salvaguardia dello stato democratico e insieme delle regole della comunità internazionale che rappresentano le condizioni essenziali per la pace e per lo sviluppo dei popoli”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante un incontro con il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e una rappresentanza dell’Aeronautica Militare, in occasione del 99° anniversario di fondazione.

Forze armate italiane impegnate insieme ai Paesi dell’Alleanza

“È quanto ci ripropone – ha proseguito il capo dello Stato – sia la difficile condizione vissuta dal nostro Paese, prima per effetto della pandemia, sia la grave crisi internazionale prodotta dalla guerra recata dalla Federazione russa contro l’Ucraina. Crisi che vede le nostre Forze armate impegnate in questo momento insieme ai Paesi dell’Alleanza e dell’Unione europea, per vigilare, per contribuire a un richiamo al ritorno alla pace e al rispetto del diritto internazionale”. ASKAnews

