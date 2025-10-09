Migranti, 64 prelevati dalla Guardia costiera

AGRIGENTO – Due motovedette della Guardia Costiera, la notte scorsa, hanno soccorso 64 persone, tra cui un minore, rintracciate sull’isola di Lampione, piccolo rilievo roccioso disabitato situato a circa 10 miglia nautiche a nord-ovest di Lampedusa. L’area, caratterizzata da alte scogliere a picco sul mare, assenza di approdi naturali e dalla presenza di numerosi scogli affioranti, rende particolarmente complesse le manovre di avvicinamento dei mezzi navali, specialmente durante le ore notturne.

Nonostante le difficili condizioni operative, i militari della Guardia Costiera hanno portato a termine con successo l’intervento di recupero, garantendo la sicurezza di tutte le persone presenti sull’isola.

I migranti, che hanno riferito di essere partiti dalla Libia nella giornata di ieri, sono stati recuperati intorno alle 03.00, e le operazioni si sono concluse alle prime luci dell’alba con lo sbarco a Lampedusa. Non si registrano feriti o situazioni sanitarie di particolare rilevanza. (ITALPRESS)

