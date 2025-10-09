Manovra, nei prossimi due anni spese militari +7,2%

Cresce ancora, con un aumento del 7,2%, il budget previsto per la Difesa nella Manovra 2025-27

Le legge di bilancio ha recato rifinanziamenti in linea con il trend registrato negli anni precedenti. Il volume complessivo del bilancio ordinario della Difesa per l’esercizio finanziario 2025 ammonta a 31.298,4 miliardi di euro. Per il 2026 e il 2027, gli stanziamenti previsionali ammontano invece rispettivamente a 31.208,6 miliardi di euro e 31.749,4 miliardi di euro. È quanto contenuto nel documento programmatico pluriennale della Difesa 2025-2027, trasmesso alla commissione Difesa del Parlamento. tgcom24.mediaset.it