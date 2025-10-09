Adrano, malore improvviso: muore ex assessore di 41 anni

Sono ore di forte di sgomento ad Adrano, in provincia di Catania, per l’improvvisa morte di Giuseppe Cusimano, 41enne ex assessore del Comune etneo. L’uomo sarebbe morto a causa di un malore improvviso che gli ha stroncato la vita mentre si trovava nella sua azienda agricola a Centuripe, nell’Ennese, in contrada Lito.

L’improvvisa scomparsa di Giuseppe Cusimano

Il tutto è accaduto nella sua azienda agricola di Centuripe e ad accorgersi dell’accaduto è stato un operaio che si trovava con lui. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Nella zona era atterrata anche un’eliambulanza. Giunti in azienda anche i carabinieri della stazione di Centuripe.[…]

