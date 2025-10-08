Uccise il marito, ergastolo annullato in appello: nuova condanna è di 18 anni

BRESCIA, 08 OTT – La Corte d’Assise d’Appello di Brescia ha accolto la richiesta di concordato avanzata dal sostituto procuratore generale Domenico Chiaro e dalla difesa, riducendo la pena inflitta a Raffaella Ragnoli, 58 anni, di Nuvolento, condannata in primo grado all’ergastolo per l’omicidio del marito Romano Fagoni.

La nuova condanna è di 18 anni di reclusione. Il verdetto, pronunciato oggi, è stato accolto con commozione e soddisfazione dai figli della donna, costituiti parte civile, e dai numerosi amici e parenti presenti in aula.

Secondo il pg Chiaro, Ragnoli meritava la concessione delle attenuanti generiche in ragione dello stress e delle vessazioni subite dal marito negli ultimi anni del loro matrimonio. “Non era un omicidio da condannare con l’ergastolo”, ha dichiarato durante la requisitoria. Dopo la lettura della sentenza, il magistrato si è avvicinato alla gabbia dell’imputata per salutarla. (ANSA)