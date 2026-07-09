Inseguimento a Bologna, arrestato 18enne straniero trovato con droga e contanti

Ha cercato di seminare i militari fuggendo verso l’autostazione, ma la sua corsa è finita dopo pochi metri

I carabinieri di Bologna hanno arrestato un 18enne di origini straniere, sorpreso a spacciare tra piazza XX Settembre e il parco della Montagnola, una delle aree della città più esposte al traffico di droga. Il giovane, un volto già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia, non appena ha visto la pattuglia avvicinarsi ha tentato il tutto per tutto per evitare il controllo, ma è stato rapidamente bloccato.

Una volta fermato, per il 18enne sono scattate le manette. Oltre alla flagranza per la droga, i militari gli hanno notificato un provvedimento di aggravamento della misura cautelare. Il giovane, infatti, era già sottoposto al divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna per reati commessi in precedenza. Un obbligo che aveva già violato. Proprio l’inosservanza del divieto ha spinto l’autorità giudiziaria a disporre per lui la custodia cautelare in carcere.

Prima del trasferimento in cella, le perquisizioni personali hanno permesso di scoprire che il ragazzo non si trovava in zona di passaggio: addosso nascondeva un panetto di hashish da 43 grammi e una somma di quasi 500 euro in contanti, ritenuta il provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati immediatamente sequestrati.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, il 18enne è stato condotto direttamente nelle aule del tribunale di Bologna per l’udienza di convalida e il rito per direttissima Per lui si sono poi aperte le porte del carcere.

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