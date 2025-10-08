Cgil, Landini rilancia la patrimoniale

La Cgil di Maurizio Landini non molla la presa e, in attesa di incontrare venerdì il governo sulla Manovra, rilancia la manifestazione già annunciata per il 25 ottobre a Roma, avanzando, tra le altre proposte, una “patrimoniale” per i redditi sopra i 2 milioni di euro.

“È possibile introdurre un contributo di solidarietà dalle grandi ricchezze. Una proposta che avanzeremo anche all’incontro di venerdì a Palazzo Chigi”, ha affermato Landini, ipotizzando “un’aliquota pari all’1,3% su 500mila contribuenti sopra i 2 milioni di euro: il gettito addizionale sarebbe di 26 miliardi”.

“Se il governo non ci ascolta valuteremo iniziative”

“Andremo all’incontro di venerdì a Palazzo Chigi per avanzare le nostre richieste e, se non saremo ascoltati, – ha spiegato Landini – valuteremo insieme a tutte le altre organizzazioni sindacali cosa è necessario mettere in campo per portare a casa risultati e per cambiare le politiche economiche e sociali che in realtà stanno aumentando le disuguaglianze e stanno portando il nostro Paese a sbattere”. tgcom24.mediaset.it