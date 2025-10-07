Mattarella: “Sentimenti per Gaza non diventino ignobile antisemitismo”

7 ottobre, Mattarella: “I sentimenti per Gaza non diventino ignobile antisemitismo”

“Quanto avviene a Gaza e i diversi sentimenti che suscita non possono confluire in quello ignobile dell’antisemitismo che, particolarmente nel secolo scorso, ha toccato punte di mostruosa atrocità, e che oggi appare talvolta riaffiorare, fondandosi sull’imbecillità e diffondendo odio”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a due anni dal 7 ottobre.

“A due anni dal 7 ottobre 2023 desidero rinnovare la vicinanza al popolo di Israele e ai familiari delle vittime e delle persone rapite, che vanno immediatamente liberate, nell’auspicio che i tentativi di porre fine a questa inaudita ondata di violenza abbiano al più presto esito positivo”, conclude.  tgcom24.mediaset.it

