Giovani Palestinesi di Bologna inneggiano ad Hamas: “Viva il 7 ottobre”

“Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese”. Questo il messaggio che si legge su un volantino pubblicato sull’account Instagram dei Giovani Palestinesi di Bologna. L’invito è a scendere in piazza nel secondo anniversario della strage in cui due anni fa Hamas uccise 1.200 persone e ne prese in ostaggio oltre 250.

Nel testo si fa riferimento alla “più grande azione di resistenza degli ultimi decenni contro l’occupazione coloniale sionista” esortando a manifestare “a sostegno del popolo palestinese e della Resistenza prendendoci per l’ennesima volta le strade di Bologna. Gloria ai martiri! Viva la Resistenza! Palestina Libera dal fiume al mare!”.

Piantedosi: “Chi inneggia al 7 ottobre fa apologia di terrorismo”

“Staremo attenti, noi ci preoccupiamo sempre, non ci sono segnali specifici di allarme ma l’attenzione è molto alta”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che sul caso di Bologna ha sottolineato: “Siamo sempre molto cauti nel vietare manifestazioni per motivi di carattere ideologico, ma inneggiare al 7 ottobre 2023 significa fare apologia di un atto terroristico. Quel tema inoltre richiama i violenti che poi pongono in essere le devastazioni, ecco perché abbiamo in qualche modo vietato”.  tgcom24.mediaset.it

