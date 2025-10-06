Roma, furti e borseggi. Bengalese arrestato per violenza sessuale

Sono ben nove le persone arrestate dai carabinieri durante il fine settimana, tutte accusate di aver sottratto beni a turisti e residenti. Nel corso dei controlli, i militari sono intervenuti anche per una molestia.

Nell’ambito dei controlli antiborseggio, i carabinieri hanno fermato un cittadino algerino che a via delle Muratte, in un fast food, è stato sorpreso mentre portava via una borsa con dentro 1.500 euro, appartenente a un turista russo che l’aveva poggiata sulla sedia al suo fianco. Alla fermata metropolitana Repubblica, i carabinieri della stazione Roma Macao, invece, hanno arresto un cittadino cileno, poiché sorpreso mentre asportava un portafogli a un turista tedesco.

“Pickpocket” sulla metro di Roma

Stessa sorte per un cittadino somalo di 35 anni, arrestato dai militari, notato mentre portava via il cellulare di ragazzo di 21 anni, che in attesa del treno, si era addormentato su una panchina. I carabinieri della compagnia Roma Parioli, nel giro di poche ore, sempre nella metropolitana capitolina, hanno arrestato tre persone sorprese tra le fermate Termini e Colosseo, mentre tentavano di impossessarsi dei portafogli dei viaggiatori presenti nel convoglio.

Infine, sempre nella metropolitana fermata Barberini, i Carabinieri della stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato tre cittadine romene di età compresa tra i 20 e i 32 anni, sorprese all’interno del convoglio mentre stavano per portar via il portafogli di una turista.

Violenza sessuale al Colosseo

Non solo borseggi. I carabinieri sono dovuti intervenire in zona Colosseo, precisamente a largo Agnesi, per le molestie subite da una turista cinese di 30 anni. La donna ai militari ha raccontato di un uomo che si sarebbe avvicinato proponendone alcune foto con lo sfondo del Colosseo, ma durante il breve servizio improvvisato, l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime. Sul posto c’erano i carabinieri di Piazza Venezia in servizio antiborseggio, che hanno assistito la ragazza e grazie alle sue indicazioni hanno identificato il presunto responsabile, un cittadino del Bangladesh di 30 anni. L’uomo adesso è gravemente indiziato di violenza sessuale.

