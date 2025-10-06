Milano, base della droga in casa popolare: arrestato tunisino

I vicini avevano segnalato movimenti sospetti di un inquilino di uno stabile popolare di via Palmieri a Milano. La segnalazione è stata inviata ad Aler che ha avvisato le forze dell’ordine.

La polizia locale è intervenuta nel condominio, scoprendo che era stata effettuata una cessione a favore di una ragazza (sanzionata) da parte di un uomo, un tunisino di 63 anni. Gli agenti hanno trovato nel mazzo di chiavi di casa la chiave per accedere alla cantina, dentro la quale è stato trovato un ricco bottino.

Due bilancini di precisione, due coltellini sporchi di sostanza stupefacente, 60 grammi di hashish e tutto l’occorrente per preparare le dosi di droga da vendere. Il 63enne – risultato con precedenti – è stato arrestato per spaccio.

