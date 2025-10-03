Roma, entra nella chiesa del Gesù per gettare a terra le statue: bloccato nigeriano

ImolaOggiCRONACA, News 2025

in manette un ambulante abusivo

Alcune statue della Chiesa del Gesù, nel centro storico di Roma, hanno rischiato di venire danneggiate da un uomo che ha tentato di gettarle a terra

Questa mattina, intorno alle 9.30, una pattuglia della Polizia Locale del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana è intervenuta, su chiamata del sacerdote della chiesa, che conserva capolavori dell’arte barocca, per un cittadino nigeriano di 39 anni che, una volta all’interno, ha dato in escandescenze cercando di gettare in terra alcune statue.

Gli agenti lo hanno fermato e denunciato per rifiuto di declinare le proprie generalità, in quanto privo di documenti, oltreché per resistenza a pubblico ufficiale. Al vaglio la regolarità della sua posizione sul territorio nazionale. ADNKRONOS

Articoli correlati

Parigi, 18enne canta "Jubilate Deo" in stazione: multato

Parigi, 18enne canta “Jubilate Deo” in stazione: multato

Roma, croce rimossa e gettata tra i rifiuti

Roma, croce rimossa e gettata tra i rifiuti

pasqua

Entra in chiesa, minaccia il parroco, poi si spoglia in piazza: marocchino subito libero

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *