Flotilla, proteste pro-Pal in tutta Italia

Statale di Milano occupata: pronti per lo sciopero generale

Gli studenti dell’Università Statale di Milano hanno occupato l’ateneo e si dichiarano pronti per lo sciopero generale convocato per domani a seguito dell’abbordaggio della Global Sumud Flotilla. “Ieri sera Israele ha cominciato le prime operazioni di abbordaggio contro alcune navi della Global Sumud Flotilla – scrivono stamani – Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l’università Statale di Milano”.

A Roma corteo fa ritorno verso piazzale dei Cinquecento

Sta lentamente lasciando piazza San Silvestro e risalendo lungo via del Tritone, diretto verso piazzale dei Cinquecento, in zona Termini, il corteo sceso in piazza nella Capitale in segno di solidarietà alla Sumud Flotilla. Secondo quanto riferito dalla Questura di Roma, sono circa 10mila gli attivisti presenti.

Si stacca parte del corteo pro-Pal a Roma, bottiglie contro polizia

Parte del corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla arrivato a piazza dei Cinquecento a Roma si è distaccato. È partito dunque un nuovo corteo verso piazza San Silvestro, con in testa uno striscione con scritto “per la Palestina blocchiamo tutto”. I manifestanti stanno accendendo fumogeni e lanciando bottiglie di vetro addosso alle forze dell’ordine schierate.

Tajani: “Bloccare le stazioni non aiuta il popolo palestinese”

“Non capisco perché per protestare contro questa vicenda” della Flotilla “si debbano bloccare porti, stazioni, aeroporti. Non aiuta il popolo palestinese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Porta a Porta. “I palestinesi ci ringraziano, mentre alcune organizzazioni fanno manifestazioni per parlare contro il governo”, ha aggiunto. L’Italia è “il Paese al mondo, insieme a Qatar, Emirati, Egitto e Turchia, che ha accolto il maggior numero di rifugiati da Gaza. Quindi noi siamo con la coscienza a posto e la gratitudine del popolo palestinese conta di più del malcontento di qualche manifestante”, ha concluso.

