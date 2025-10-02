Cremlino: “Sui nostri asset la UE agisce come una gang”

L’Unione europea si sta comportando “come una banda” per impossessarsi dei capitali russi congelati: “Qualcuno fa da palo, qualcuno ruba, e qualcun altro, come il Belgio, grida: ‘Ragazzi, assumiamoci la responsabilità insieme'”.

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, avvertendo che ogni azione in questa direzione dei Paesi europei “non resterà senza risposta” e la Russia farà in modo che “coloro che sono coinvolti in queste azioni illegali paghino per le responsabilità legali e di altro tipo”. Lo riferisce l’agenzia Interfax. tgcom24.mediaset.it