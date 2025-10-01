Scarcerato il trapper Zaccaria Mouhib, ‘ai domiciliari per curarsi’

trapper Baby Gang

MILANO, 01 OTT – Esce dal carcere il trapper Baby Gang, arrestato l’11 settembre per detenzione di una pistola clandestina, e va ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in una comunità terapeutica, nel Milanese, per un percorso di “disintossicazione”.

Lo ha deciso la gip di Milano Fiammetta Modica, accogliendo l’istanza dell’avvocato Niccolò Vecchioni e ritenendo attenuate le esigenze cautelari che avevano giustificato la custodia cautelare in carcere per il cantante, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, ai vertici delle classifiche di streaming, con quasi 3 milioni di follower e collaborazioni importanti con rapper di peso. (ANSA)

