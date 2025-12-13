Sciopero Cgil, Zangrillo: “flop assoluto”

Il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo torna a criticare, in una nuovo nota, lo sciopero della Cgil definendolo un “flop”

“È stato un flop assoluto – dice Zangrillo – Tra i lavoratori pubblici neppure metà degli iscritti alla Cgil ha aderito allo sciopero. Diciamo pure che voglio tenermi largo, perché alla fine del rilevamento la percentuale potrebbe essere molto più bassa della metà. Il dato rilevato alle 18. 30 sul 50% dei lavoratori pubblici attesta un’adesione del 4,4%. Una partecipazione dai numeri disastrosi, che smaschera senza appello l’operazione politica messa in scena dalla Cgil e dal suo segretario Maurizio Landini”, dichiara Zangrillo.

“Questo risultato conferma, senza se e senza ma – prosegue il ministro – che la grande maggioranza degli italiani continua a dare fiducia al governo che ha scelto e che intende sostenere. Al tempo stesso, dimostra quanto sia ormai distante dalla realtà una certa linea sindacale, più focalizzata sulla visibilità politica che sulla tutela dei diritti.

È arrivato il momento che anche all’interno della Cgil si apra una riflessione sincera. Quando un sindacato non riesce a coinvolgere neppure tutti i propri iscritti, significa che qualcosa non funziona. Ed è legittimo chiedersi se non sia giunto il tempo di una leadership più concentrata sugli interessi reali dei lavoratori e meno su ambizioni politiche”, conclude Zangrillo. (ANSA)