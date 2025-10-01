Malore improvviso, muore assistente giudiziario 34enne

Tragedia nel Casertano dove Simone Venditto, assistente giudiziario assegnato alla cancelleria della prima sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è morto a 34 anni a seguito di un malore improvviso.

Stando a quanto rende noto Casertanews, lo scorso venerdì il 34enne si sarebbe sentito male, finendo all’ospedale di Piedimonte Matese. Successivamente sarebbe stato trasferito prima ad Aversa e poi al Neuromed di Pozzilli dove, nelle scorse ore, è deceduto.

“Il presidente, i consiglieri e tutti gli iscritti della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere esprimono il proprio cordoglio per la prematura dipartita di Simone Venditto, assistente giudiziario della prima sezione penale del Tribunale. Ne ricordano la dedizione, la cortesia e la professionalità espresse nel suo lavoro e si stringono all’immenso dolore che ha colpito i suoi familiari, i magistrati, i suoi colleghi e amici” – è il post di cordoglio diffuso dalla Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere. […]

