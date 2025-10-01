Germania, arrestati tre sospetti membri di Hamas

hamas

I funzionari dell’Ufficio Federale di Polizia Criminale hanno arrestato a Berlino tre presunti membri di Hamas.  Sono accusati di essersi procurati armi da fuoco e munizioni per attentati contro istituzioni israeliane o ebraiche in Germania. Lo ha annunciato la Procura Federale.

Durante l’arresto, sono state trovate diverse armi, tra cui un fucile d’assalto AK-47 e diverse pistole, e una notevole quantità di munizioni. Secondo La Procura federale, gli arrestati sono il cittadino tedesco Abed Al G., il libanese Wael F. M. e il cittadino tedesco Ahmad I.

Secondo l’accusa, i tre avrebbero agito come “operatori esterni” di Hamas e, almeno dall’estate 2025, si sarebbero occupati dalla Germania di procurare armi e munizioni per l’organizzazione. Le armi erano destinate a possibili attentati contro obiettivi israeliani o istituzioni ebraiche in territorio tedesco. I tre sono accusati di appartenenza a un’organizzazione terroristica straniera e di preparazione di gravi atti di violenza contro lo Stato. Domani saranno condotti davanti al giudice istruttore della Corte federale di giustizia, che deciderà sulla convalida dell’arresto e sull’eventuale custodia cautelare.
tgcom24.mediaset.it

