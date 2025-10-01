Aereo militare precipita vicino al Parco del Circeo, morti due militari

Un aereo dell’aeronautica militare italiana è scomparso dai radar. Il velivolo è precipitato all’interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia

Un grave incidente aereo si è verificato questa mattina, poco dopo le 10:30, nei pressi del Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia, in provincia di Latina. Un aereo militare è precipitato al suolo in località Migliara 51, provocando la morte di due militari a bordo. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le squadre dei Vigili del Fuoco, unità della Protezione Civile e mezzi aerei di supporto per gestire l’emergenza e spegnere eventuali focolai.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Le autorità stanno delimitando la zona dell’impatto per consentire l’arrivo degli investigatori militari.

Le vittime

Secondo le prime informazioni ufficiali, le vittime sono due militari, membri dell’equipaggio del velivolo precipitato.

I corpi sono stati recuperati e trasferiti sotto scorta per le procedure di identificazione e i successivi esami medico-legali.

Indagini e sicurezza

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente, coordinati dall’Aeronautica Militare e dalle autorità giudiziarie competenti.

I tecnici si stanno concentrando sulle condizioni del velivolo, sulla rotta seguita e sulle eventuali segnalazioni di malfunzionamenti prima dell’impatto.

