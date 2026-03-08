Meloni: ‘fregata italiana a Cipro per sicurezza della UE’

Giorgia Meloni

“Abbiamo disposto il dispiegamento di una fregata italiana a Cipro per garantire la sicurezza dei confini dell’Unione europea” quale “atto di solidarietà europea, ma soprattutto di prevenzione. Ma la nostra linea è molto chiara: l’Italia non è parte del conflitto e non intende diventare parte del conflitto. Noi lavoriamo, per quanto possibile, all’obiettivo di ridurre le tensioni e verificare se vi sia ancora una possibilità di riprendere i negoziati”. Lo ha sottolkineato con forza la premier Giorgia Meloni in un video sui social.

