Nato, Rutte: ‘aumentare gli aiuti a Kiev che difende i nostri valori’

“L’Ucraina è la nostra prima linea di difesa, dobbiamo mantenere e aumentare il nostro sostegno”

È il concetto che è stato sottolineato sia dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen sia da Mark Rutte in un punto stampa prima della partecipazione del segretario generale della Nato al collegio dei commissari. “Difendere l’Ucraina non è solo difendere i nostri valori, ma anche la nostra sicurezza collettiva“, ha sottolineato Rutte mentre von der Leyen ha rilanciato l’iniziativa del “prestito di riparazione” attraverso l’uso dei beni russi congelati per aiuti militari “strutturali” a Kiev.

Zelensky agli alleati: “Serve scudo comune contro attacchi russi”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato i partner a "costruire uno scudo comune contro le minacce aeree russe", durante un discorso in videoconferenza al Forum sulla Sicurezza di Varsavia. Lo riporta Ukrinform. "Quasi tutte le minacce alla sicurezza in Europa oggi derivano dalle azioni distruttive della Russia, dalla guerra che Putin si rifiuta di porre fine. Pertanto, l'Ucraina propone alla Polonia e a tutti i nostri partner di costruire uno scudo comune e veramente affidabile contro le minacce aeree russe", ha affermato.